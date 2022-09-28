Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Лейтенант Яковлєв Павло, старший лейтенант Тишков Андрій, старший лейтенант Корякін Дмитро, капітан Григоренко Євген, капітан Афонін Андрій, майор Борисенко Сергій успішно провели операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

27 вересня військовий писав, що в ході війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Артема Іванова.

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