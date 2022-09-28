В Україні знищили російських капітанів, лейтенантів і майора, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували двох капітанів і старших летенантів, майора та лейтенанта російської армії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Яковлєв Павло, старший лейтенант Тишков Андрій, старший лейтенант Корякін Дмитро, капітан Григоренко Євген, капітан Афонін Андрій, майор Борисенко Сергій успішно провели операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 27 вересня військовий писав, що в ході війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Артема Іванова.
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