Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Артем Іванов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

27 вересня офіцер повідомив, що на війні проти України було ліквідовано полковника та трьох лейтенантів з РФ.

Також ліквідували командира мотострілецького батальйону підполковника армії РФ Артема Колобова.

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