В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Артема Іванова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Артем Іванов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 27 вересня офіцер повідомив, що на війні проти України було ліквідовано полковника та трьох лейтенантів з РФ.
- Також ліквідували командира мотострілецького батальйону підполковника армії РФ Артема Колобова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.72
-
EUR
Купівля 39.19Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе