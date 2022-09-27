В Україні ліквідували командира армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували командира мотострілецького батальйону підполковника армії РФ Артема Колобова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир мотострілецького батальйону підполковник Артем Колобов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.
- 27 вересня офіцер повідомив, що на війні в Україні було ліквідовано трьох лейтенантів РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.84
Купівля 40.84Продаж 41.78
-
EUR
Купівля 39.34Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе