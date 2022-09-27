Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир мотострілецького батальйону підполковник Артем Колобов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.

27 вересня офіцер повідомив, що на війні в Україні було ліквідовано трьох лейтенантів РФ.