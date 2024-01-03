Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб
Оновлено

ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб

3 січня, 2024 середа
08:03
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України протягом минулої доби, 2 січня, ліквідували 680 окупантів, знищили 15 ворожих артилерійських систем та 7 бронемашин

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 2 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 361500 (+680) осіб
  • танків ‒ 5990 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од.
  • артилерійських систем – 8546 (+15) од.
  • РСЗВ – 945 (+0) од.
  • засоби ППО ‒629 (+3) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1783 (+73),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1298 (+14)

Ворожі обстріли України

Впродовж доби росіяни завдали по Україні 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131". Окупанти також здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі, понад 130 людей зазнали поранень, серед них є діти.  

"Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях", - зазначили у Генштабі. 

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень

Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається незмінною. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському,  Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 6 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки вдалося покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши РФ покинути деякі позиції.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити підрозділи України із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмових дій.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Бєлгород
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Нідерланди
2 січня, 2024 вiвторок
Поліція Нідерландів в новорічну ніч припинила масові безлади у кількох містах
Володимир Зеленський
2 січня, 2024 вiвторок
"Бачу лише кроки терористичної країни": Зеленський про переговори з Росією
корабель НАТО
2 січня, 2024 вiвторок
Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники, надані Україні
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
09:06
Оновлено
Обстріл Харкова ввечері 2 січня
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
08:51
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
08:45
Зузана Чапутова
Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони
08:40
Клодін Гей
Президентка Гарвардського університету йде у відставку через звинувачення у плагіаті та підтримці антисемітизму
08:32
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росіяни вивели у Чорне море 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:25
Ілюстративне фото
Тайвань зафіксував у небі три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази
08:24
тренування армії США в Румунії
США домовилися із Катаром про присутність військ у країні ще на 10 років, - Reuters
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Путін завжди був твариною
07:17
ППО С-300
Росія намагатиметься пристосуватися до можливостей української ППО, - ISW
06:41
США Ізраїль
"Ми не є ще однією зіркою на прапорі США": міністр національної безпеки Ізраїлю відповів на критику Держдепу
06:40
Дмитро Кулеба
"Це буде одне з ключових питань цього року": Кулеба про передачу заморожених на Заході російських активів на користь України
06:08
Китай та росія
З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT
05:34
Франція
Ціль Франції - виробляти більше озброєнь в Україні, - посол в Києві
05:21
Збиті російські безпілотники
Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив
05:02
Латвія
Латвія надасть притулок громадянину Росії, який воював на боці України
04:04
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
"Білі янголи" евакуювали з Авдіївки два літніх подружжя, 2 чоловіків у важкому стані й дістали тіло з-під завалів
02:26
акція підтримки України у Відні
У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ
02:00
Дональд Трамп
Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
01:44
В Україні зросли мінімальні частки державної мови в медіа
01:21
обстріл Києва
ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ по Україні загинуло 90 цивільних, зокрема двоє дітей
01:11
Держдепартамент США
Блінкен обговорив продовження допомоги Україні з очільником МЗС Британії Кемероном
01:01
Австрія
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через масштабну війну проти України та удари по цивільних
00:47
Оновлено
обстріл Києва
Воєнний злочин і порушення міжнародного права: світ реагує на ракетну атаку РФ по Україні 2 січня
00:25
Севастополь. Крим
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети над морем
00:19
Королева Данії після зречення престолу збереже свій титул
2024, вiвторок
2 січня
23:52
Робота HIMARS
ЗСУ за допомогою HIMARS знищили найсучасніший радіолокаційний комплекс Росії
23:44
військові РФ
У Петербурзі в новорічну ніч затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну, - Новая газета Европа
22:59
Бєлгород обстріл
Російська влада заявила про збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородом і районом
22:52
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
22:47
ракета Х-101
Ракету Х-101, яку було збито над Києвом, РФ виготовила в четвертому кварталі 2023 року, - Defense Express
21:57
нафта
Індія збільшила закупівлі нафти в Саудівської Аравії через проблеми з оплатою російського продукту, - Reuters
21:41
знищені окупанти
Росіяни намагаються відновити втрачені позиції під Роботиним і вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра, - Генштаб
21:31
поліція, злодій, наручники
У Туреччині затримали 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського "Моссаду"
21:31
Ексклюзив
Експерт з авіації Романенко сказав, на скільки ще масованих атак росіянам вистачить потенціалу
21:10
церква УПЦ
Окупанти склали список церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята, - Спротив
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі ракетної атаки: є випадки застосування засобів ураження, які раніше ворог не використовував. Колонка Сергія Згурця
20:49
Оновлено
електроенергія
У столиці та на Київщині заживили всіх абонентів, знеструмлених унаслідок обстрілу 2 січня
20:15
Кшиштоф Гловацький,
Екссуперника Усика дискваліфікували на 4 роки за допінг
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Путін. Агонія. Колапс
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 678-го дня війни: українська ППО встановила рекорд з ліквідації ракет "Кинджал", неймовірна історія порятунку полоненого воїна за допомогою дрона
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV