ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 2 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 361500 (+680) осіб

танків ‒ 5990 (+0) од.

бойових броньованих машин ‒ 11107 (+7) од.

артилерійських систем – 8546 (+15) од.

РСЗВ – 945 (+0) од.

засоби ППО ‒629 (+3) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6748 (+36),

крилаті ракети ‒ 1783 (+73),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11391 (+26) од.

спеціальна техніка ‒ 1298 (+14)

Ворожі обстріли України

Впродовж доби росіяни завдали по Україні 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131". Окупанти також здійснили 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі, понад 130 людей зазнали поранень, серед них є діти.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях", - зазначили у Генштабі.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень

Авіаційних ударів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається незмінною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 6 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога: росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки вдалося покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши РФ покинути деякі позиції.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити підрозділи України із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмових дій.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.