Українські військові відкинули окупантів на 6-10 км від Кремінної, росіяни втекли й залишили техніку та зброю, - Міноборони

Про це повідомили в Міноборони України.



"Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна. Зляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку й зброю", - наголосили в міністерстві.



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