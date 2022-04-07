Українські військові відкинули окупантів на 6-10 км від Кремінної, росіяни втекли й залишили техніку та зброю, - Міноборони
На Луганщині гірські штурмовики ЗСУ відкинули росіян на 6-10 км від Кремінної та змусили втекти, залишивши техніку й озброєння
Про це повідомили в Міноборони України.
"Гірські штурмовики успішно атакують ворога та відкинули загарбників на 6-10 км від міста Кремінна. Зляканий і деморалізований ворог накивав п’ятами, залишивши на українській землі свою техніку й зброю", - наголосили в міністерстві.
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