Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.

"Є факти, що останні два тижні десь на п'ять, десь на сім кілометрів відсунута лінія фронту від Запоріжжя. Тому деокупація Мелітополя буде, і інших тимчасово окупованих територій", - наголосив він.

Іван Федоров додав, що на початку вторгнення до Запорізької області сили окупантів переважали українські. Однак ситуація кардинально змінилася завдяки українським військовим.

Мер зауважив, що в разі проведення росіянами "референдуму" в Мелітополі містяни його не підтримають, але є ризик, що окупанти сфальсифікують результати так, як їм буде потрібно. Іван Федоров зауважив, що це "голосування" не матиме жодних юридичних наслідків.

9 червня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просуваються в Харківській області та зривають плани окупантів на Запоріжжі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb