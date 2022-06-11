Українські військові відсунули лінію фронту від Запоріжжя на 5–7 км
Упродовж останніх тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5–7 км від Запоріжжя, хоча на початку вторгнення сили окупантів переважали ЗСУ
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону.
"Є факти, що останні два тижні десь на п'ять, десь на сім кілометрів відсунута лінія фронту від Запоріжжя. Тому деокупація Мелітополя буде, і інших тимчасово окупованих територій", - наголосив він.
Іван Федоров додав, що на початку вторгнення до Запорізької області сили окупантів переважали українські. Однак ситуація кардинально змінилася завдяки українським військовим.
Мер зауважив, що в разі проведення росіянами "референдуму" в Мелітополі містяни його не підтримають, але є ризик, що окупанти сфальсифікують результати так, як їм буде потрібно. Іван Федоров зауважив, що це "голосування" не матиме жодних юридичних наслідків.
- 9 червня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просуваються в Харківській області та зривають плани окупантів на Запоріжжі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе