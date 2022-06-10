Фронтова ситуація за 9 червня: є позитив у Запорізькій області, поступово просуваємося вперед на Харківщині
За добу, 9 червня, ЗСУ просуваються у Харківській області та зривають плани окупантів на Запоріжжі
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Фронтова ситуація за добу – без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку", - розповів президент.
Зеленський також подякував усім, хто захищає Україну.
"Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо. Завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни", - говорить президент України.
- 9 червня президент України Володимир Зеленський наголосив, що у нашому суспільстві можуть бути тільки ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює, щоб забезпечити цей захист.
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