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Війна з Росією: хроніка
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Українські військові зайшли до Куп'янська

10 вересня, 2022 субота
15:23
війна з Росією СБУ в Куп'янську

Спецпризначенці Служби безпеки України зайшли до Куп'янська Харківської області

Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!" - наголосили в спецслужбі.

  • Станом на 10 вересня, за інформацією Інституту вивчення війни, Україна в ході контрнаступу звільнила 2,5 тис. кв км території Харківської області, окупованої росіянами.

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