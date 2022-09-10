Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!" - наголосили в спецслужбі.

Станом на 10 вересня, за інформацією Інституту вивчення війни, Україна в ході контрнаступу звільнила 2,5 тис. кв км території Харківської області, окупованої росіянами.

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