Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник
ЗСУ над Одесою збили ворожий дрон, який міг робити не тільки повітряну розвідку, а й завдавати ударів
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні в телеграм.
"Сьогодні наші ППО збили черговий російський безпілотник. Але не "Орлан-10", а більш важливу модель БПЛА, яка є ударною і може вести не лише розвідку, а й виконувати інші, бойові завдання", – сказав Братчук.
Він зазначив, що порушень подовженої комендантської години не зафіксовано.
"Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою. В місті та області продовжується контрдиверсійна спецоперація", – зазначив Братчук.
- У неділю, 1 травня, над Одесою українськими силами протиповітряної оборони було знищено російський безпілотник.
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