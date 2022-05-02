Українські військові збили над Одесою російський ударний безпілотник

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні в телеграм.



"Сьогодні наші ППО збили черговий російський безпілотник. Але не "Орлан-10", а більш важливу модель БПЛА, яка є ударною і може вести не лише розвідку, а й виконувати інші, бойові завдання", – сказав Братчук.



Він зазначив, що порушень подовженої комендантської години не зафіксовано.



"Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою. В місті та області продовжується контрдиверсійна спецоперація", – зазначив Братчук.

У неділю, 1 травня, над Одесою українськими силами протиповітряної оборони було знищено російський безпілотник.