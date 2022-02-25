Українські військові збили ворожий літак на Черкащині

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

"Правоохоронці та військовослужбовці проводять пошукові роботи. Шукають пілота, який катапультувався під час падіння збитого літака", – зазначено в повідомленні.

Як додали в поліції, українські військові збили ворожий літак сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське Золотоніського району. Під час падіння літака пілот встиг катапультуватися.

За інформацією правоохоронців, чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби, щоб дістатися іншого міста.

Відтак поліцейські просять місцевих жителів бути пильними та звернути особливу увагу на підозрілих людей, а надто в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо, з видимими травмами.

Тих, хто володіє будь-якою інформацією або помітить підозрілу особу за орієнтуванням, просять звертатися до поліції за номером телефону "102".

Зазначимо, сьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по російському військовому аеродрому, що в місті Міллерово (Ростовська область РФ).

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