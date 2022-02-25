"Збройні сили України вдарили ракетами по російському військовому аеродрому", – Георгій Тука
Сьогодні, 25 лютого, українська "Точка-У" завдала удару по російському військовому аеродрому, що в місті Міллерово (Ростовська область РФ).
Про це повідомив засновник та керівник волонтерської групи "Народний тил", ексголова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, передає "Еспресо.Захід".
"Що таке "Миллерово"? Місто в Ростовській області. Місце зосередження "братской армии". Місто, по якому вжарила наша ріднесенька "Точка-У"! Нарешті!" – написав Тука.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було, однак у пабліках Ростовської області Росії поширюють фото та відео, де видно, як горить військова частина. Додамо, що в місті Міллерово розташований військовий аеродром.
"Точка-У" – це ракетний комплекс, який може запускати ракети на відстань 120 км.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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