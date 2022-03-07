Українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі
У ніч на 7 березня українські військові знищили щонайменше російських 30 вертольотів, техніку й живу силу на тимчасово окупованому аеродромі Чорнобаївка в Херсонській області
Про це заявило Командування морської піхоти.
"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - ідеться в повідомленні.
Крім того, 6 березня на підступах до Миколаєва українські військові знищили три колони окупантів,захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.
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