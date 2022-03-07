Українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі

Про це заявило Командування морської піхоти.



"Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - ідеться в повідомленні.



Крім того, 6 березня на підступах до Миколаєва українські військові знищили три колони окупантів,захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.

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