Українські військові знищили російський безпілотник "Орлан-10", який вів розвідку інфраструктури Одеси
19 квітня українські зенітники збили російський БПЛА "Орлан-10", який намагався проводити розвідку інфраструктури Одеси
Про це повідомило Повітряне командування "Південь".
"Зранку, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА "Орлан-10", який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об’єктів критичної інфраструктури Одеси", - ідеться в заяві.
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