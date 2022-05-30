Про це у фейсбук передає оперативне командування "Південь".

"Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена. Ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Так, неподалік від Херсону триває вивантаження ворожої техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 (бойових машин піхоти) протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. У районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції.

Водночас українські підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів росіян.

Повітряна розвідка за допомогою БПЛА "Орлан-10" обернулася його втратою. Тоді було застосовано гелікоптери Мі-8, за допомогою яких противник розвідував наші позиції та намагався їх атакувати.

Протягом доби, 29 травня, ворог вкривав артилерійським вогнем Миколаїв, вражаючи промислову інфраструктуру, дитячий спортивний комплекс, житлові квартали та торгові точки. Одна людина загинула, також серед цивільного населення є поранені.

У свою чергу ЗСУ знищили 67 рашистів, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "град", 3 самохідних гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої та 13 - автомобільної техніки. Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Проте у Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України.

"Незважаючи на заявлені ініціативи щодо організації гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, заходів по розмінуванню моря рашисти не вживають, що зайвий раз підкреслює фальшивість проголошених ними намірів", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають не нехтувати попередженнями про небезпеку як у повітрі, так і вздовж узбережжя. Після шторму імовірні випадки відриву якірних мін і викиду їх на узбережжя.

Сили оборони України південніше Кривого Рогу провели контратаку - ліквідовано 63 окупанти і 19 одиниць техніки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb