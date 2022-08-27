Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:

Особового складу - близько 46 500 (+250 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 1939 (+3) одиниці

Бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3)

Артилерійських систем – 1045 (+5)

Реактивних систем залпового вогню - 274 (+2)

Засобів ППО - 148 (+0)

Літаків – 234 (+0)

Гелікоптерів – 202 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2)

Крилатих ракет - 196 (+0)

Кораблів/катерів - 15 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3)

Спеціальної техніки - 99 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються

26 травня повідомлялося, що орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 46 250 військових, 1936 танків, 1040 артилерійських систем і 834 БПЛА

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