Українські військові знищили за добу 250 окупантів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 27 серпня росіяни втратили в Україні 46 тис. військових вбитими, 1939 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:
Особового складу - близько 46 500 (+250 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 1939 (+3) одиниці
Бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3)
Артилерійських систем – 1045 (+5)
Реактивних систем залпового вогню - 274 (+2)
Засобів ППО - 148 (+0)
Літаків – 234 (+0)
Гелікоптерів – 202 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2)
Крилатих ракет - 196 (+0)
Кораблів/катерів - 15 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3)
Спеціальної техніки - 99 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються
- 26 травня повідомлялося, що орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 46 250 військових, 1936 танків, 1040 артилерійських систем і 834 БПЛА
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