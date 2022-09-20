Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня.

"Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb