Українські воїни ліквідували 70% особового складу окупантів у Сватовому, - Генштаб ЗСУ
Військові Збройних Сил України знищили 70% особового складу російських окупантів у Сватовому Луганської області, у Новоайдарі - уразили район зосередження озброєння та військової техніки ворога
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Як зазначається, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня.
"Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.
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