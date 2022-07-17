English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські воїни відбили наступ окупантів у Верхньокам’янці та Івано-Дар'ївці на Донеччині, - Генштаб

Українські воїни відбили наступ окупантів у Верхньокам’янці та Івано-Дар'ївці на Донеччині, - Генштаб

17 липня, 2022 неділя
07:30
війна з Росією Танк, ЗСУ

На Донеччині рашисти штурмували поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янки. ЗСУ відбили наступ окупантів

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках - у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.  

На Сіверському напрямку армія РФ завдала авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Періодично здійснює повітряну розвідку та артилерією обстрілює позицій ЗСУ в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі: здійснив обстріли населені пункти Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник і Верхній Салтів. У цьому районі розвідував БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку рашисти обстрілювали із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки та Райгородка. Штурмував поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка, зазнав поразки. Також намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки, успіху не мав. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ в районі Новолуганського, Берестового, Білорогівки, Вершини, Виїмки, Сухої Балки, Олександрополя та території Вуглегірської ТЕС. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська. Українські захисники відбили розвідку поблизу Берестового та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших воїнів. Окупанти завдали авіаударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку веде вогонь в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших.

Рашисти завдали ракетні удари по Миколаєву. Зберігається загроза повторення обстрілів.

"Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти шукають різні способи, аби не брати участь у бойових діях, після того, як ЗСУ завдали значних втрат рашистам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

військові
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Київ
15 липня, 2022 п'ятниця
У Кривому Розі лунають вибухи
Отруєння чадним газом
15 липня, 2022 п'ятниця
Змінилася платіжка за постачання газу, тепер постачальник компанія "Нафтогаз Україна", - главред центру "ГазПравда"
Ракетний удар, пожежа, Одеса
16 липня, 2022 субота
В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
17 липня
08:35
Джо Байден
Байден у Саудівській Аравії пообіцяв зробити все, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї
08:23
Донеччина. Війна
На Донеччині за добу внаслідок обстрілів загарбників загинули три мирних жителі, ще 12 - поранені
08:04
Харків обстріл
Захопити Харків та решту неокупованої області: Путін, можливо, наказав російським військам про новий наступ, - ISW
07:58
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
07:47
Ексклюзив
міномет ЗСУ
Росія не загрожує Європі, адже ЗСУ дали такого прочухана росіянам, що вони бояться програти війну, - польський генерал Скшипчак
07:40
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Лукашенко відкриє другий фронт, якщо Путін захопить Донеччину, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
07:24
Ексклюзив
психолог
ЕМДР терапевтка назвала типи реакцій на стрес при посттравматичному розладі
06:55
Херсонська область
ЗСУ знищили базу російських окупантів на березі Чорного моря на Херсонщині
06:28
Польща
Знищення українських культурних цінностей та відмова у праві на існування - це тотальна війна, - посол Польщі в ООН
04:01
Миколаїв, авіаудар
Росія обстріляла Миколаїв. У місті пролунало близько 10 вибухів
03:34
Михайло Мудрик
Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей, - футболіст "Шахтаря" Мудрик
02:49
Путін, морські десантники
Росія зменшила кількість десантних кораблів у Чорному морі, - ОК "Південь"
02:22
Російський вертоліт Ка-52
Російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині
01:51
Олександр Усик
В Усика були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Але він допомагав військовим з 2014 року, - Зозуля
01:31
У Греції розбився український літак "Антонов"
У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував зі Сербії у Йорданію
00:59
Путін
Росія готується до нового етапу наступу, – розвідка
00:43
Ексклюзив
Володимир Огризко
Заява Спартц - гарний стимул для української влади вичищати агентів Москви з держапарату, - дипломат Огризко
00:29
Роман Зозуля
Стільки грошей дав на армію. Витворяв, що на голову не налазить, - Зозуля розхвалив екслегіонера "Шахтаря" та "Дніпра" з Чехії
2022, субота
16 липня
23:59
Ексклюзив
воїни ЗСУ
"Прості речі рятують життя": як зберегти психічне здоров’я тому, хто чекає близьку людину з фронту
23:44
окупанти
Росія не може захопити Луганщину. Втрачають особовий склад, тривають бої, - Гайдай
23:43
Ексклюзив
Ігор Романенко
Наступного тижня будуть напружені бої на Донеччині,- ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
23:23
ЗСУ знищили мінібазу окупантів на Донеччині та склад на Луганщині
23:04
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Фашизм треба буде знищувати на території Росії, - російський опозиціонер Пономарьов
22:59
Сумщина обстріли
Росія обстріляла 7 громад Сумщини
22:53
Російське посольство. Київ
Співробітники посольства Росії щоп'ятниці відвідували верхівку церкви Московського патріархату в Україні, - професор релігієзнавства
22:36
Затримання Олега Кулініча
Затримано ексначальника СБУ в Криму, - ЗМІ
22:30
Ексклюзив
Раміс Юнус
Все робиться для того, аби обійми Росії та Ірану ставали тепліші, - політолог Юнус
22:21
На фото Володимир Зеленський
"Нам потрібен емоційний суверенітет": Зеленський щодо фейку про "масований російський удар"
21:52
Нові фейки російської пропаганди
Україна перекинула HIMARS у Суми та пришвидшила мобілізацію. ЦПД спростував нові фейки РФ
21:47
Мітинги під гаслом "Russia is a terrorist state" пройдуть у 47 містах світу
21:42
Ексклюзив
Війна з Росією
У вересні можливий пік бойових подій, Росія може оголосити війну і мобілізацію, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
21:37
Оновлено
На фото лікар та поліцейський допомагають пораненій людині
Росіяни двічі вдарили "іскандерами" по Покровську: пошкоджено 27 будинків, є загиблі
20:54
На фото люди, яких евакуювали
З території Святогірської Лаври евакуювали групу цивільних, на місці залишились близько 600 людей
20:46
Ексклюзив
MLRS M270
НАТО має посилити підтримку, щоб до осені ЗСУ звільнили Запорізьку й Херсонську області, - польський генерал Скшипчак
20:29
нафта
Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%
20:21
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Близько 60% українців матимуть депресії й інші психічні розлади внаслідок війни, - травматерапевтка Наконечна
20:07
Оновлено
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, 24 людини загинуло
19:59
Предстоятелі УПЦ (МП) Онуфрій та ПЦУ Епіфаній. Між ними - предстоятель УГКЦ Святослав
Окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату. Заява ПЦУ
19:47
пожежі у Франції
У Франції та Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, тисячі людей евакуйовано
19:23
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Росіяни з району Каспійського моря випустили по Україні шість ракет: чотири збила ППО, дві влучили по Черкащині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV