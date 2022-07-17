Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках - у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Сіверському напрямку армія РФ завдала авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Періодично здійснює повітряну розвідку та артилерією обстрілює позицій ЗСУ в прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі: здійснив обстріли населені пункти Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник і Верхній Салтів. У цьому районі розвідував БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку рашисти обстрілювали із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки та Райгородка. Штурмував поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка, зазнав поразки. Також намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки, успіху не мав. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ в районі Новолуганського, Берестового, Білорогівки, Вершини, Виїмки, Сухої Балки, Олександрополя та території Вуглегірської ТЕС. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська. Українські захисники відбили розвідку поблизу Берестового та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших воїнів. Окупанти завдали авіаударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку веде вогонь в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших.

Рашисти завдали ракетні удари по Миколаєву. Зберігається загроза повторення обстрілів.

"Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти шукають різні способи, аби не брати участь у бойових діях, після того, як ЗСУ завдали значних втрат рашистам.

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