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Українські воїни знищили близько 10 тис. росіян за місяць боїв навколо Авдіївки, - Залужний

10 листопада, 2023 п'ятниця
18:22
Війна з Росією ЗСУ, війна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підсумував місяць запеклих боїв навколо Авдіївки Донецької області

Про це Валерій Залужний написав у телеграмі.

"Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", - пише Головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, протягом місяця українські воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько 50 артсистем та 7 літаків Су-25. Загальні втрати РФ у живій силі - близько 10 тис. осіб.

"Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПЛА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку. Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана", - йдеться в заяві Валерія Залужного.

  • 10 листопада Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних Сил України, зазначив, що противник продовжує тягнути до Авдіївки свою техніку, прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами.
Україна
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Донбас
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Валерій Залужний
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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