"Гул над Авдіївкою не стихає": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про активність ворога на Донеччині
Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних Сил України, зазначив, що противник продовжує тягнути до Авдіївки свою техніку, прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Ми перебуваємо між Авдіївкою і Бахмутом, а саме на Горлівському напрямку, конкретніше уточнювати не можу. Розповім ситуацію, яка є на нашому напрямку, бо трохи випав з фокуса Бахмут через активізацію штурмів ворога на Авдіївку. Зараз наша увага прикута до того, що перед нами на глибині 10-20 км противник тягне свою техніку, якою обстрілює саме Авдіївку", - розказав військовослужбовець Збройних Сил України.
За його словами, вже місяць він перебуває в роті ударних БПЛА. Головне завдання – планування операції: розвідка знаходить ворожу техніку, яку противник перекидає до Авдіївки, а далі проводиться операція зі знищення або максимального ушкодження російської військової техніки.
"Коли ворог почав перетягувати техніку на відстані від нас 10-12 км, то посилив мінометні та артилерійські обстріли, щоб нам не так просто було "підняти очі" для виявлення техніки противника. Звісно, ворог використовує РЕБ та РЕР, але попри це наші розвідники вдаються до хитрощів та знаходять ворожу техніку, а ми її уражаємо. Відразу скажу, що це не десятки одиниць техніки окупантів за один раз. Однак у нашому арсеналі є гармати Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки (багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований – ред.), а ще тиждень тому був найсерйозніший наш трофей - "Солнцепьок". Про Авдіївку можу вам сказати, що ми чуємо вночі, наскільки щільно ворог обстрілює це місто. Скажу вам, що гул не стихає над Авдіївкою, а вона від нас по мапі десь 12-15 км", - зауважив Євген Ієвлєв.
- 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
- Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
- 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 6 останніх співробітників.
- Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.
- 9 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку.
- Також військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що РФ стягнула до Авдіївки величезні ресурси, серед яких украй рідкісні системи "Торнадо-С" або навіть "Смерч"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе