"Гул над Авдіївкою не стихає": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про активність ворога на Донеччині

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми перебуваємо між Авдіївкою і Бахмутом, а саме на Горлівському напрямку, конкретніше уточнювати не можу. Розповім ситуацію, яка є на нашому напрямку, бо трохи випав з фокуса Бахмут через активізацію штурмів ворога на Авдіївку. Зараз наша увага прикута до того, що перед нами на глибині 10-20 км противник тягне свою техніку, якою обстрілює саме Авдіївку", - розказав військовослужбовець Збройних Сил України.

За його словами, вже місяць він перебуває в роті ударних БПЛА. Головне завдання – планування операції: розвідка знаходить ворожу техніку, яку противник перекидає до Авдіївки, а далі проводиться операція зі знищення або максимального ушкодження російської військової техніки.

"Коли ворог почав перетягувати техніку на відстані від нас 10-12 км, то посилив мінометні та артилерійські обстріли, щоб нам не так просто було "підняти очі" для виявлення техніки противника. Звісно, ворог використовує РЕБ та РЕР, але попри це наші розвідники вдаються до хитрощів та знаходять ворожу техніку, а ми її уражаємо. Відразу скажу, що це не десятки одиниць техніки окупантів за один раз. Однак у нашому арсеналі є гармати Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки (багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований – ред.), а ще тиждень тому був найсерйозніший наш трофей - "Солнцепьок". Про Авдіївку можу вам сказати, що ми чуємо вночі, наскільки щільно ворог обстрілює це місто. Скажу вам, що гул не стихає над Авдіївкою, а вона від нас по мапі десь 12-15 км", - зауважив Євген Ієвлєв.