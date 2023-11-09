Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"РФ дійсно стягнула до Авдіївки величезні ресурси, і це не тільки жива сила, бронетехніка й артилерія. Росія підтягнула вкрай рідкісні для себе системи "Торнадо-С" або навіть "Смерч", яких немає у великій кількості на озброєнні РФ. Росіяни використовують на Авдіївському напрямку вкрай дефіцитні для себе боєприпаси", - зауважив Катков.

За словами військового експерта, ворог залучив значні ресурси для штурму Авдіївки.

"Зафіксовано перший випадок використання з боку РФ елементів, які входять до касетних реактивних снарядів системи "Смерч" або "Торнадо-С". Їхня суть полягає в тому, що коли снаряд розкривається, то скидає певну кількість елементів на парашутах. Вони мають інфрачервоні датчики сенсора цілі. Їх використання носить більш епізодичний характер. І це свідчить про те, що ворог залучив значні ресурси на штурм Авдіївки", - пояснив Катков.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.

Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.

9 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку.





