Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, – голова розвідки Естонії
Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року попри те, що місто не має стратегічного значення
Про це він сказав ТСН.
"Протистояння в Авдіївці розцінюю як дуже важке для обох сторін. ЗСУ чинять організований опір на ешелонованій лінії оборони, з військової точки зору роблять там усе можливе по максимуму", - сказав голова розвідки Естонії.
За його словами, попри втрати найближчими тижнями росіяни продовжать наступ із нинішньою інтенсивністю.
"Вони намагатимуться захопити Авдіївку до кінця цього року. Насправді це місто не має стратегічного військового значення, але важливе з пропагандистської точки зору", — зазначив Ківісельг.
- 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
- Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
- 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
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