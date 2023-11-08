Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, – голова розвідки Естонії

Про це він сказав ТСН.

"Протистояння в Авдіївці розцінюю як дуже важке для обох сторін. ЗСУ чинять організований опір на ешелонованій лінії оборони, з військової точки зору роблять там усе можливе по максимуму", - сказав голова розвідки Естонії.

За його словами, попри втрати найближчими тижнями росіяни продовжать наступ із нинішньою інтенсивністю.

"Вони намагатимуться захопити Авдіївку до кінця цього року. Насправді це місто не має стратегічного військового значення, але важливе з пропагандистської точки зору", — зазначив Ківісельг.