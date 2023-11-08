Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників
На Авдіївському коксохімічному заводі досі залишались люди, які забезпечували його консервацію. 8 листопада останні 16 співробітників були евакуйовані
Про це повідомляє Суспільне.
"7 листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію", - йдеться у повідомленні начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша Суспільному Донбас.
За його словами, у єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації.
- Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.
- Окупанти вже двічі змінили тактику наступу на Авдіївку, але все ж зазнають величезних втрат. Водночас контрнаступ ЗСУ звузився до двох плацдармів на півдні України, а в Криму знову пробили дірку в ППО.
- Військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук зазначив, що охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату.
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