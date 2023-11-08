Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників

Про це повідомляє Суспільне.

"7 листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію", - йдеться у повідомленні начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша Суспільному Донбас.

За його словами, у єдиному вцілілому сховищі підприємства залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації.