Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Авдіївський коксохім є дуже важливим стратегічним об'єктом. Це підприємство площею більше, ніж два села. І зараз є завдання наситити його нашими воїнами, і це треба було зробити раніше. Я бачив, що було постійне перешкоджання з боку працівників та охорони цього заводу, які до останнього перешкоджали військовим потрапити на територію комбінату. Неприпустимо, що більшість військових слухалися цих охоронців, коли потрібно було робити бойові позиції й оборону, і така ділянка фронту стає недоступною", - зауважив Шишук.

За словами військовослужбовця, саме Авдіївський коксохім є ключовим об'єктом у протистоянні з ворогом.

"Коли на ділянці фронту є такий об'єкт, і ми розуміємо, що саме туди ворог рветься, тому що він є ключовим у цьому протистоянні, то немає бути ніяких перешкод. На мій погляд, уся охорона, яка там і досі залишається, є майбутнім мобілізаційним резервом нашого ворога. Вони твердо вирішили там залишитися. Відбудеться ситуація, як у Сєверодонецьку, коли працівники "Азоту" тисячами залишилися з сім'ями, а потім воювали проти нас під Бахмутом. В Авдіївці вони усі розраховують залишитися й бути приєднаними до так званої ДНР", - припустив Шишук.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що довіряти охоронцям Авдіївського коксохіму не можна.

"Вони бачать рух наших військ і перешкоджають їм. Така погана ситуація з коксохімом. На цій території можна закріпитися, там є тунелі, залізобетонні споруди, які танк не проб'є. І туди не могли потрапити військові, яким це було необхідно. Може не так власник у цьому зацікавлений, як саме місцеві організували це перешкоджання. Мабуть, комбриги, які давно на цьому напрямку, мали прийняти вольове рішення і зайти на цю територію раніше", - наголосив Шишук.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.

Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.

Окупанти вже двічі змінили тактику наступу на Авдіївку, але все ж зазнають величезних втрат. Водночас контрнаступ ЗСУ звузився до двох плацдармів на півдні України, а в Криму знову пробили дірку в ППО.







