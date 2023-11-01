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Головна Війна з Росією Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
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Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"

1 листопада, 2023 середа
15:45
Війна з Росією Авдіївка, коксохімічний комбінат

Військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук зазначив, що охорона Авдіївського коксохіму перешкоджала діям ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Авдіївський коксохім є дуже важливим стратегічним об'єктом. Це підприємство площею більше, ніж два села. І зараз є завдання наситити його нашими воїнами, і це треба було зробити раніше. Я бачив, що було постійне перешкоджання з боку працівників та охорони цього заводу, які до останнього перешкоджали військовим потрапити на територію комбінату. Неприпустимо, що більшість військових слухалися цих охоронців, коли потрібно було робити бойові позиції й оборону, і така ділянка фронту стає недоступною", - зауважив Шишук.

За словами військовослужбовця, саме Авдіївський коксохім є ключовим об'єктом у протистоянні з ворогом.

"Коли на ділянці фронту є такий об'єкт, і ми розуміємо, що саме туди ворог рветься, тому що він є ключовим у цьому протистоянні, то немає бути ніяких перешкод. На мій погляд, уся охорона, яка там і досі залишається, є майбутнім мобілізаційним резервом нашого ворога. Вони твердо вирішили там залишитися. Відбудеться ситуація, як у Сєверодонецьку, коли працівники "Азоту" тисячами залишилися з сім'ями, а потім воювали проти нас під Бахмутом. В Авдіївці вони усі розраховують залишитися й бути приєднаними до так званої ДНР", - припустив Шишук.

Військовослужбовець ЗСУ також додав, що довіряти охоронцям Авдіївського коксохіму не можна.

"Вони бачать рух наших військ і перешкоджають їм. Така погана ситуація з коксохімом. На цій території можна закріпитися, там є тунелі, залізобетонні споруди, які танк не проб'є. І туди не могли потрапити військові, яким це було необхідно. Може не так власник у цьому зацікавлений, як саме місцеві організували це перешкоджання. Мабуть, комбриги, які давно на цьому напрямку, мали прийняти вольове рішення і зайти на цю територію раніше", - наголосив Шишук.

  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.
  • Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.
  • Окупанти вже двічі змінили тактику наступу на Авдіївку, але все ж зазнають величезних втрат. Водночас контрнаступ ЗСУ звузився до двох плацдармів на півдні України, а в Криму знову пробили дірку в ППО.




 

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