Як тільки підсохнуть ґрунти, почнеться наступна хвиля наступу на Авдіївку, - начальник МВА
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", - припустив Барабаш.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки.
"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", - підкреслив Барабаш.
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