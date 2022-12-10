Українські захисники ліквідували штурмана РФ, - офіцер Штефан
ЗСУ знищили російського майора Олексія Боровікова, який був штурманом ворожих гвинтокрилів Ка-52
Про це 10 грудня 2022 року повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в телеграм.
За даними Анатолія Штефана, ЗСУ успішно "демобілізували" майора армії РФ "Бороду". Олексій Боровіков був штурманом Ка-52, а також мав три ордени "за мужність".
- Нагадаємо, 10 грудня також повідомлялося, що українські захисники знищили ще одного російського терориста-лейтенанта - Кирила Шемякіна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе