Українські захисники ліквідували штурмана РФ, - офіцер Штефан

Про це 10 грудня 2022 року повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в телеграм.

За даними Анатолія Штефана, ЗСУ успішно "демобілізували" майора армії РФ "Бороду". Олексій Боровіков був штурманом Ка-52, а також мав три ордени "за мужність".

Нагадаємо, 10 грудня також повідомлялося, що українські захисники знищили ще одного російського терориста-лейтенанта - Кирила Шемякіна.

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