Українські зірки встановлять рекорд на Луганщині

23 серпня 2021 року в м. Сєвєродонецьк на площі Перемоги. У концерті візьмуть участь Анжеліка Рудницька, Поль Манондіз, гурти "Шпилясті кобзарі", "OT VINTA", "GG ГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ.



Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні ЧЕРВОНА РУТА, у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб.



До свята долучаться Хмельницький театр ляльок ДИВЕНЬ з виставою для дітей та улюблені украінські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять у рамках проекту "Територія Книги".



Протягом дня відбуватиметься виставка-ярмарок "Територія Майстрів".



⁃ Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом, - розповідає ініціаторка проекту, співачка Анжеліка Рудницька. - Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Для усієї команди - це неабиякий виклик: за два тижні зробити велику акцію. Але ми творимо з натхненням і любов‘ю. Сподіваюся, наш подарунок до Дня Незалежності України буде яскравим і незабутнім.



Запрошуємо усіх мешканців прифронтової зони приєднуватися до великого свята і разом заспівати "Ти у мене єдина".



23 серпня 2021 р., м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги. Початок концерту о 18 годині.



Вхід на всі заходи безкоштовний.



Телеверсію події можна буде побачити на ютюб-каналі "Територія А" та українських телеканалах.