Українські зірки встановлять рекорд на Луганщині
Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду і Луганської обласної держадміністрації представляють до 30-ліття Незалежності України мегашоу "Ти у мене єдина"
23 серпня 2021 року в м. Сєвєродонецьк на площі Перемоги. У концерті візьмуть участь Анжеліка Рудницька, Поль Манондіз, гурти "Шпилясті кобзарі", "OT VINTA", "GG ГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ.
Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні ЧЕРВОНА РУТА, у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб.
До свята долучаться Хмельницький театр ляльок ДИВЕНЬ з виставою для дітей та улюблені украінські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять у рамках проекту "Територія Книги".
Протягом дня відбуватиметься виставка-ярмарок "Територія Майстрів".
⁃ Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом, - розповідає ініціаторка проекту, співачка Анжеліка Рудницька. - Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Для усієї команди - це неабиякий виклик: за два тижні зробити велику акцію. Але ми творимо з натхненням і любов‘ю. Сподіваюся, наш подарунок до Дня Незалежності України буде яскравим і незабутнім.
Запрошуємо усіх мешканців прифронтової зони приєднуватися до великого свята і разом заспівати "Ти у мене єдина".
23 серпня 2021 р., м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги. Початок концерту о 18 годині.
Вхід на всі заходи безкоштовний.
Телеверсію події можна буде побачити на ютюб-каналі "Територія А" та українських телеканалах.
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