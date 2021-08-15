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Українські зірки встановлять рекорд на Луганщині

15 серпня, 2021 неділя
16:46
30 років Незалежності 30 років Незалежності

Анжеліка Рудницька за підтримки Українського культурного фонду і Луганської обласної держадміністрації представляють до 30-ліття Незалежності України мегашоу "Ти у мене єдина"

23 серпня 2021 року в м. Сєвєродонецьк на площі Перемоги. У концерті візьмуть участь Анжеліка Рудницька, Поль Манондіз, гурти "Шпилясті кобзарі", "OT VINTA", "GG ГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ. 

Родзинкою свята буде встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні ЧЕРВОНА РУТА, у якому, як очікують організатори, братимуть участь близько 4 тисяч осіб. 

До свята долучаться Хмельницький театр ляльок ДИВЕНЬ з виставою для дітей та улюблені украінські письменники Сашко Дерманський, Тетяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін, які виступлять у рамках проекту "Територія Книги".

Протягом дня відбуватиметься виставка-ярмарок "Територія Майстрів". 

 ⁃ Я з початку війни працюю у прифронтовій зоні. У Сєвєродонецьку ми вже робили великі святкові акції та рекорди з українським духом, - розповідає ініціаторка проекту, співачка Анжеліка Рудницька. - Але такий масштаб став можливим завдяки підтримці Українського культурного фонду. Для усієї команди - це неабиякий виклик: за два тижні зробити велику акцію. Але ми творимо з натхненням і любов‘ю. Сподіваюся, наш подарунок до Дня Незалежності України буде яскравим і незабутнім. 

Запрошуємо усіх мешканців прифронтової зони приєднуватися до великого свята і разом заспівати "Ти у мене єдина". 

23 серпня 2021 р., м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги. Початок концерту о 18 годині. 

Вхід на всі заходи безкоштовний. 

Телеверсію події можна буде побачити на ютюб-каналі "Територія А" та українських телеканалах.

СКАЙ
Анжеліка Рудницька
Ярмак
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