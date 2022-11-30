Про це пише українська служба BBC.

Згідно з новим польським законопроєктом українці, які мешкають у "колективних житлових центрах" повинні компенсувати частину вартості свого проживання.

Зазначається, що біженці з України мають сплачувати 50% вартості розміщення та харчування, якщо живуть у державних центрах більш як 120 днів. Однак сума компенсації не має перевищувати 40 злотих за добу.

Ті, хто проживає понад 180 днів, повинні заплатити 75%, проте не більше ніж 60 злотих на день.

BBC передає, що законопроєктом передбачено винятки для українців, які не здатні заробляти на життя за віком чи хворобою, а також для вагітних жінок.

"Уряд хоче, щоб новий порядок почав діяти з 1 березня. Закон має ухвалити сейм, але очікується, що депутати легко за нього проголосують", - пише BBC.

Польща вирішила змінити стратегію стосовно українських біженців, аби стимулювати людей залишатись в Україні, а тих, хто виїхав, — повертатись на Батьківщину. Країна допоможе облаштовувати модульне житло в Україні.

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