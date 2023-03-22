Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

У межах акції "Українським дітям – українську книгу!", яка триває протягом року, читачі в Україні та понад 20 європейських країнах отримали вже майже 600 тис. примірників підручників, навчальних посібників, художньої літератури.

"Багато речей під час війни були унікальними і я радий, що хороші ініціативи продовжуються й цього року. Ми вдячні всім, хто долучився, зокрема видавцям. Ця акція, фактично, волонтерська, а видавці, такі як "Фоліо", "Ранок", "Освіта", "Антологія", "Абетка", "Чорні вівці", "Книга ХХІ століття", видавництво "Підручники і посібники" об'єдналися, щоб наші діти й переселенці могли отримувати українську книгу. Не секрет, що книгу росіяни теж вважають зброєю. Ми бачили, як на окупованих територіях вони намагалися знищити книжки українською мовою. Тому важливо продовжувати цю ініціативу і для деокупованих територій, і для пунктів незламності, для українських військових," – вважає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Українські книги отримали читачі в Бельгії, Франції, Словаччині, Польщі, Австрії, Хорватії, Чехії, Румунії, Албанії, Угорщині, Німеччині, Республіці Кіпр, Великій Британії, Нідерландах, Словенії, Норвегії, Данії, Литві, Іспанії, Італії, Греції, Швейцарії, Азербайджані, Молдові та Швеції.

Також у Франції та Німеччині перекладають книжки сучасних українських авторів, а своїх письменників - українською мовою. На це окремо виділяють гроші.

"Нідерланди передали нам тисячі примірників якісних європейських книг. Цей проєкт ми назвали "Українській молоді – європейську книгу". Крім того, ми реалізуємо книжкові проєкти з іншими партнерами. Наприклад, "Українська книжкова поличка" разом з Міністерством культури та інформаційної політики та Першою леді Оленою Зеленською. 32 країни мають якісну українську літературу в межах цього проєкту. Географію цього проєкту ми будемо розширювати", – розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Продовженням акції стала ініціатива "Українським захисникам – українську книгу", яка стартувала 17 лютого цього року. Її мета – поповнювати сучасною українською літературою бібліотечні фонди медичних закладів, де лікуються і проходять реабілітацію воїни. Перша партія із тисячі примірників книг вже надійшла у госпіталі.