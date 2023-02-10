З бібліотек України вилучили понад 10 млн книг, написаних російською
До листопада 2022 року з українських бібліотек вилучили понад 10 млн книг, написаних російською мовою
Про це поінформували в міністерстві культури та інформаційної політики.
"З українських публічних бібліотек до листопада 2022 року списали близько 19 млн примірників книг. З них понад 10 млн російською мовою", - мовиться в повідомленні.
Також пресслужба міністерства ствердила, що наразі в публічних бібліотеках України зберігаються близько 44% книг російською мовою, решта з них - написані українською чи мовами країн ЄС.
- Нагадаємо, міністерство культури раніше звітувало про початок процесу вилучення пропагандистської російської літератури із бібіліотек України.
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