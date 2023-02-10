З бібліотек України вилучили понад 10 млн книг, написаних російською

Про це поінформували в міністерстві культури та інформаційної політики.

"З українських публічних бібліотек до листопада 2022 року списали близько 19 млн примірників книг. З них понад 10 млн російською мовою", - мовиться в повідомленні.

Також пресслужба міністерства ствердила, що наразі в публічних бібліотеках України зберігаються близько 44% книг російською мовою, решта з них - написані українською чи мовами країн ЄС.