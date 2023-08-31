Український бізнес ще рік продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар”, - написав Федоров.

Міністр наголосив, що таке рішення допоможе українському бізнесу активніше розвиватися. Також українські підприємці зможуть масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном.

Михайло Федоров зазначив, що підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України і подякував Amazon за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го.