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Головна Економіка Український бізнес ще рік продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров

Український бізнес ще рік продаватимуть товари на Amazon без комісії, - Федоров

31 серпня, 2023 четвер
02:48
Економіка Amazon

Українські підприємці ще рік не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар. Раніше про схоже рішення Amazon ухвалив у кінці минулого року

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7–17% за кожен проданий товар”, - написав Федоров.

Міністр наголосив, що таке рішення допоможе українському бізнесу активніше розвиватися. Також українські підприємці зможуть масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном. 

Михайло Федоров зазначив, що підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України і подякував Amazon за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го.

  • Нагадаємо, в кінці минулого року Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік. Згідно з ним компанія скасовувала на рік комісію для українців та надала Україні $75 млн підтримки.
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