В пріоритеті летальна зброя: український благодійний фонд уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення

Про це повідомляють на сторінці фонду.

"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн" – пояснила волонтерка-юристка Руслана Величко.

Такий статус дасть право фонду купувати у виробників відповідні товари напряму, без посередників. Це допоможе здешевити ціну та убезпечити від неякісного товару та недобросовісних продавців, – пояснюють у "Повернись живим". Основну увагу обіцяють концентрувати на летальному озброєнні, яке посилить ЗСУ.

Фонд "Повернись живим" із 24 лютого зібрав уже понад $100 млн на пiдтримку української армії.

Нагадаємо, за три дні в рамках волонтерського проекту Еспресо на потреби ЗСУ було зібрано 345 тис. грн.

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