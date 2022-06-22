В пріоритеті летальна зброя: український благодійний фонд уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення
"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення
Про це повідомляють на сторінці фонду.
"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн" – пояснила волонтерка-юристка Руслана Величко.Такий статус дасть право фонду купувати у виробників відповідні товари напряму, без посередників. Це допоможе здешевити ціну та убезпечити від неякісного товару та недобросовісних продавців, – пояснюють у "Повернись живим". Основну увагу обіцяють концентрувати на летальному озброєнні, яке посилить ЗСУ.
Фонд "Повернись живим" із 24 лютого зібрав уже понад $100 млн на пiдтримку української армії.
- Нагадаємо, за три дні в рамках волонтерського проекту Еспресо на потреби ЗСУ було зібрано 345 тис. грн.
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