Український боксер дебютував серед професіоналів перемогою нокаутом
Українець Ярослав Харциз у першому бою на професійному ринзі переміг технічним нокаутом поляка Мар'яна Весоловські
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час вечора боксу в Новому Сончі (Польща) Харциз, який виступає у легкій вазі (до 61,2 кг), переміг Весоловські технічним нокаутом у другому раунді.
Для Харциза цей бій був дебютним серед професіоналів. Боксер, який представляв Україну на Олімпіаді-2020, планує поєднувати бої серед профі з виступами на аматорському рівні.
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