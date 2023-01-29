Український боксер дебютував серед професіоналів перемогою нокаутом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час вечора боксу в Новому Сончі (Польща) Харциз, який виступає у легкій вазі (до 61,2 кг), переміг Весоловські технічним нокаутом у другому раунді.

Для Харциза цей бій був дебютним серед професіоналів. Боксер, який представляв Україну на Олімпіаді-2020, планує поєднувати бої серед профі з виступами на аматорському рівні.

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