Український боксер влаштував дуель поглядів перед чемпіонським боєм у Києві

Про це повідомляє LuckyPunch у Instagram.

Далакян, який володіє титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі (до 50,9 кг), вперше зустрівся з Консепсьоном на пресконференції у Києві.

Бій між представниками України та Панами відбудеться 20 листопада в столиці України.

Далакян виграв серед професіоналів усі 20 поєдинків. У Консепсьона 39 перемог та вісім поразок.



У червні 2020 року Артем Далакян не зміг домовитися про об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBC Хуліо Сезаром Мартінесом.

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