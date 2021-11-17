Український боксер влаштував дуель поглядів перед чемпіонським боєм у Києві
Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян провів дуель поглядів перед поєдинком з панамцем Луїсом Консепсьоном
Про це повідомляє LuckyPunch у Instagram.
Далакян, який володіє титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі (до 50,9 кг), вперше зустрівся з Консепсьоном на пресконференції у Києві.
Бій між представниками України та Панами відбудеться 20 листопада в столиці України.
Далакян виграв серед професіоналів усі 20 поєдинків. У Консепсьона 39 перемог та вісім поразок.
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У червні 2020 року Артем Далакян не зміг домовитися про об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBC Хуліо Сезаром Мартінесом.
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