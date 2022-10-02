Український боксер здобув 12-ту перемогу в кар'єрі
Український боксер Василь Чеботар виграв у чеха Мирослава Сербана та здобув 12-ту перемогу в кар'єрі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Любліні (Польща) Чеботар, який виступає у напівсередній вазі (до 66,7 кг) переміг Сербана за підсумками 8 раундів за очками - 78:74, 79:73, 80:72.
Для 20-річного українця ця перемога стала 12-ю в професійній кар'єрі. В нього немає жодної поразки.
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