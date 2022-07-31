Про це Сенченко сказав у інтерв'ю каналу "Два бокових" в YouTube.

За його словами, Ломаченко зобов'язаний скористатися своєю багатомільйонною аудиторію, аби розповісти світу про російську агресію проти України.

"Мені незрозуміла його людська позиція. Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не сильно давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною. Тому він повинен був висловити свою точку зору, сказати, що він думає з приводу вторгнення Росії. Мені взагалі незрозуміла його позиція", - зазначив Сенченко.

Василь Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Після 24 лютого він записався у рідному Білгород-Дністровському в Одеській області до лав Тероборони та відмовився залишати Україну. Через це зірвався його можливий бій проти тодішнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) австралійця Джорджа Камбососа. Ломаченко за цей час опублікував кілька постів у соцмережах, проте не згадав у них про Росію.

45-річний В'ячеслав Сенченко у 2009 - 2012 роках володів титулом чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг). Зараз він працює тренером.

9 липня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться з переможцем бою між американцем Девіном Хейні та Джорджем Камбососом.

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