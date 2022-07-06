Український Червоний Хрест працюватиме з військовими і медиками щодо евакуації бійців з поля бою, - Розенко
Червоний Хрест в Україні відкриває службу першочергової допомоги
Про це розповів у ефірі Еспресо віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.
"Дуже важлива ситуація, про що ми зараз говоримо і будемо, можливо, окремий документ з військовими медиками. Ми відкриваємо службу швидкої, першочергової допомоги Червоного Хреста в Україні. Перше, що ми будемо робити - працювати з військовими та військовими медиками щодо
евакуації військових з поля бою", - зазначив він.
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