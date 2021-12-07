Український фільм "Погані дороги" увійшов до лонг-листу Оскару

Список претендентів опублікували на сайті премії.

Шорт-лист оголосять 21 грудня.

Фільм складається з п'яти новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони лінії фронту.



Сценарій фільму заснований на документальних історіях, які авторка зібрала на Донбасі.



Стрічка "Погані дороги" стала призером 77-го Венеційського кінофестивалю і отримала рекордні 15 номінацій на здобуття кінопремії "Золота Дзиґа".





24 вересня український оскарівський комітет номінував фільм Наталки Ворожбит "Погані Дороги" претендентом на отримання премії.