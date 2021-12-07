Український фільм "Погані дороги" увійшов до лонг-листу Оскару
Фільм "Погані дороги" потрапив до довгого списку премії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм"
Список претендентів опублікували на сайті премії.
Шорт-лист оголосять 21 грудня.
Фільм складається з п'яти новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони лінії фронту.
Сценарій фільму заснований на документальних історіях, які авторка зібрала на Донбасі.
Стрічка "Погані дороги" стала призером 77-го Венеційського кінофестивалю і отримала рекордні 15 номінацій на здобуття кінопремії "Золота Дзиґа".
- 24 вересня український оскарівський комітет номінував фільм Наталки Ворожбит "Погані Дороги" претендентом на отримання премії.
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