Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на Оскарі

Про це повідомив голова комітету Олександр Шпилюк у коментарі Суспільному.

"Відбулося засідання українського оскарівського комітету, обговорення всіх 5-ти фільмів-кандидатів і за результатами таємного голосування, претендентом від України обрано фільм “Погані Дороги”, режисера, автора сценарію Наталки Ворожбит та продюсера Дмитра Міндзянова", – заявив Шпилюк.



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Стрічка "Погані дороги" складається з чотирьох новел. Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.