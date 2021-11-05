Український футболіст продовжив контракт з клубом АПЛ
Український захисник Макс Кілман продовжив контракт з англійським "Вулвергемптоном"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Вулвергемптона".
Клуб АПЛ "Вулвергемптон" оголосив про підписання нового контракту з захисником Максом Кілманом. Сторони домовились про угоду до літа 2026 року. Фінансові умови невідомі.
На початку року Макс Кілман одержав українське громадянство. Проте ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) надіслала до УАФ листа, в якому повідомила, що захисник не може виступати за збірну України, оскільки він зіграв 7 офіційних матчів за збірну Англії з футзалу, які теж проходять під егідою ФІФА.
Мати 24-річного Макса Кілмана є українкою та мешкає у Києві. Футболіст народився у Лондоні
У нинішньому сезоні оборонець зіграв за "Вулвергемптон" 12 матчів та віддав одну результативну передачу.
- 22 березня стало відомо, що Макс Кілман невдовзі може отримати українське громадянство.
- 6 квітня повідомлялось, що ФІФА заборонила Кілману змінити громадянство та виступати за збірну України.
- 17 травня футболіст англійського "Вулвергемптона" Макс Кілман отримав український паспорт.
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