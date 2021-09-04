Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами

Цвєтов став другим в забігу на 200 метрів в категорії T35 (спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату). Перемогу здобув росіянин Дмитро Сафронов, розповідає Еспресо.TV.



Після церемонії нагородження український спортсмен знову відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі.



Ігор повторив свій вчинок 30 серпня, коли на пропозицію спортсменів з команди Паралімпійського комітету Росії (ПКР) відповів відмовою.



Наразі Україна завоювала вже на Паралімпіаді у Токіо 97 медалей, з них 24 золоті, 46 срібних і 27 бронзових.



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