Український народ уже в ЄС – його підтримують народи Європи, а політики підлаштуються, - Зеленський
Наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоби нас хотіли бачити у Євросоюзі.
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні і завтра тривають дискусії, стосовно майбутнього України у ЄС. Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоби нас хотіли там бачити. Серед рідних. Щоби нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, що нас підтримують, а є ті, що підтримують тільки себе", - зазначив глава держави.
Та ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи – і це головне.
"Я точно знаю, якби саме люди вирішували, щодо нашого членства в ЄС – вони би точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку кожного народу Європи на площах столиць, я знаю – український народ вже у Євросоюзі. Ну а політики – я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше. Слава народам Європи! Слава Україні! Слава нашим військовим", - підсумував Володимир Зелнський.
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