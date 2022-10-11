Український сервіс таксі пожертвував на підтримку ЗСУ 1,3 млн гривень

Про це "Uklon" повідомляє у своєму twitter.

Збір започаткували шоумен та волонтер Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненко внаслідок обстрілів України 10 жовтня.

"Наша лють не має меж! Щоб спрямувати її у вірне русло, ми долучаємося до збору. Свій донат у 1 300 000 грн вже надіслали", - пише сервіс.

⠀

"Uklon" нагадує, що зараз до збору можна долучитися прямо в застосунку таксі.

10 жовтня телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV і лише за 7 годин українці задонатили майже 206 млн грн.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.