Український сервіс таксі пожертвував на підтримку ЗСУ 1,3 млн гривень
Український сервіс таксі "Uklon" пожертвував на збір на дрони-камікадзе для української армії 1,3 млн гривень
Про це "Uklon" повідомляє у своєму twitter.
Збір започаткували шоумен та волонтер Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненко внаслідок обстрілів України 10 жовтня.
"Наша лють не має меж! Щоб спрямувати її у вірне русло, ми долучаємося до збору. Свій донат у 1 300 000 грн вже надіслали", - пише сервіс.
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"Uklon" нагадує, що зараз до збору можна долучитися прямо в застосунку таксі.
- 10 жовтня телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV і лише за 7 годин українці задонатили майже 206 млн грн.
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