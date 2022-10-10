Про це повідомив Сергій Притула у своєму Instagram.

Він зазначив, що збір планували розпочати пізніше, утім через масовані ракетні удари по всій території України його оголосили сьогодні, 10 жовтня.

"Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже", - написав Притула.

Гроші будуть спрямовані на закупівлю українських дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

"Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!", -

Притула та Стерненко збиратимуть окремо, а потім обʼєднають зібрані кошти.

Зранку 10 жовтня агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб.

Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.

Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики.

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