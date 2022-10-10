"Буде бавовна": Притула та Стерненко оголосили збір на українські дрони-камікадзе
Телеведучий Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко розпочали збір на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV
Про це повідомив Сергій Притула у своєму Instagram.
Він зазначив, що збір планували розпочати пізніше, утім через масовані ракетні удари по всій території України його оголосили сьогодні, 10 жовтня.
"Друзі, збираємо на помсту! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже", - написав Притула.
Гроші будуть спрямовані на закупівлю українських дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.
"Буде бавовна. Буде боляче. Чим більше зберемо, тим більше їх буде!", -
Притула та Стерненко збиратимуть окремо, а потім обʼєднають зібрані кошти.
- Зранку 10 жовтня агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб.
- Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві.
- Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе