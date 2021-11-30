Український супутник планують запустити в космос 10 січня, на орбіту його буде виводити компанія SpaceX

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Український супутник Січ-2-30, виготовлений на Конструкторському бюро "Південне" у місті Дніпро, успішно пройшов всі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)", - повідомив Тафтай.

За його словами, відправка з Дніпра до США відбудеться уже в найближчі дні.

У США проведуть підготовку супутника до запуску та стикування з ракетою-носієм.



Запуск планується на 10 січня 2022 року. Виводити на орбіту Січ-2-30 буде ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Цей супутник збудували для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Крім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.

