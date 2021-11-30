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Головна Наука Український супутник планують запустити в космос 10 січня, на орбіту його буде виводити компанія SpaceX

Український супутник планують запустити в космос 10 січня, на орбіту його буде виводити компанія SpaceX

30 листопада, 2021 вiвторок
20:18
Наука

Український супутник Січ-2-30 успішно пройшов випробування та готовий до відправки у США, звідки його планують запустити у космос у січні наступного року

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Український супутник Січ-2-30, виготовлений на Конструкторському бюро "Південне" у місті Дніпро, успішно пройшов всі заплановані випробування та готовий до відправки на пускову базу на мисі Канаверал (штат Флорида, США)", - повідомив Тафтай.

За його словами, відправка з Дніпра до США відбудеться уже в найближчі дні.

У США проведуть підготовку супутника до запуску та стикування з ракетою-носієм.

Запуск планується на 10 січня 2022 року. Виводити на орбіту Січ-2-30 буде ракета Falcon 9 компанії SpaceX.

Цей супутник збудували для моніторингу використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідації наслідків стихійних лих. Крім того, за допомогою супутника можна буде отримувати дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів.
 

  • Нагадаємо, у лютому 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних.
  • Пізніше Володимир Тафтай назвав ціну запуску компанією SpaceX українського супутника Січ 2-30 - Держкосмосу це обійдеться у $1,99 млн.
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супутник
SpaceX
Falcon 9
Державне космічне агентство
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