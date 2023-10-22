Український театр танцю "Життя" представив відео "Після грози" до свого 37-го дня народження

Про це повідомила засновниця і керівниця ТанцТеатру "Життя", народна артистка України Ірини Мазур, передає Укрінформ.

"Ось і наші 37! Незліченна кількість ідей, постановок, концертів, гастролей, міст, країн - скільки за цей час сталося і скільки всього змінилося! Не змінювались лише наші цінності. Ми вперто просували українське тоді, коли його вважали "неформатом". Ми дико працювали - буквально до протертих підошв і проламаних сцен - щоб Україна перемогла на "Євробаченні" у Стамбулі!", - зазначила Мазур.

Зокрема, вона вважає хибним твердження "мистецтво поза політикою та додає,що його мовою вони "намагалися проговорювати усе, що допомагало б нам, українцям, долати історичні травми і здобувати віру у себе й у свій рід".

"Лейтмотив нового відео: сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза. А в тому, щоб вчитися танцювати під дощем", - пояснила народна артистка.

Вона додала, що відео "Після грози" - це історія про будні танцювального колективу в часи великої війни. Про те, як творча родина-команда уже 37 років відчуває ритм серця партнера і творить "синхрон" не лише у танці, а й поза сценою – у щоденному житті. Не зважаючи на дощі, грози, революції, війну...

Повідомляється, що у відео використані архівні кадри, які зняв відомий режисер Олесь Санін для кліпу Руслани. Тоді танцюристи "Життя" знімалися в екстремальних умовах - вночі наскрізь мокрими при 12-градусній температурі.

"ТанцТеатр "Життя" продовжує творити свою танцювальну історію і вражати світ українським колоритом. Лише за останні півтора року таланту та майстерності танцюристів знаного українського колективу аплодували в Німеччині, Швеції, Естонії, Польщі, Румунії, Чехії... "Життя" взяло участь у десятках благодійних заходів у підтримку ЗСУ", - йдеться у повідомленні.