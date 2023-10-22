Український театр танцю "Життя" представив відео "Після грози" до свого 37-го дня народження
До свого 37-го дня народження відомий український театр танцю "Життя" представив відео "Після грози" - це історію про будні танцювального колективу в часи великої війни
Про це повідомила засновниця і керівниця ТанцТеатру "Життя", народна артистка України Ірини Мазур, передає Укрінформ.
"Ось і наші 37! Незліченна кількість ідей, постановок, концертів, гастролей, міст, країн - скільки за цей час сталося і скільки всього змінилося! Не змінювались лише наші цінності. Ми вперто просували українське тоді, коли його вважали "неформатом". Ми дико працювали - буквально до протертих підошв і проламаних сцен - щоб Україна перемогла на "Євробаченні" у Стамбулі!", - зазначила Мазур.
Зокрема, вона вважає хибним твердження "мистецтво поза політикою та додає,що його мовою вони "намагалися проговорювати усе, що допомагало б нам, українцям, долати історичні травми і здобувати віру у себе й у свій рід".
"Лейтмотив нового відео: сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза. А в тому, щоб вчитися танцювати під дощем", - пояснила народна артистка.
Вона додала, що відео "Після грози" - це історія про будні танцювального колективу в часи великої війни. Про те, як творча родина-команда уже 37 років відчуває ритм серця партнера і творить "синхрон" не лише у танці, а й поза сценою – у щоденному житті. Не зважаючи на дощі, грози, революції, війну...
Повідомляється, що у відео використані архівні кадри, які зняв відомий режисер Олесь Санін для кліпу Руслани. Тоді танцюристи "Життя" знімалися в екстремальних умовах - вночі наскрізь мокрими при 12-градусній температурі.
"ТанцТеатр "Життя" продовжує творити свою танцювальну історію і вражати світ українським колоритом. Лише за останні півтора року таланту та майстерності танцюристів знаного українського колективу аплодували в Німеччині, Швеції, Естонії, Польщі, Румунії, Чехії... "Життя" взяло участь у десятках благодійних заходів у підтримку ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
- Напередодні, 20 жовтня "Жадан і Собаки" випустили спільну пісню "Серце" та кліп зі співачкою Христиною Соловій. "Серце" - маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість", - йдеться в описі до кліпу.
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