"Історія кохання двох людей": Жадан і Соловій випустили спільний кліп "Серце"

Відео з'явилося на Ютуб-каналі Жадан і Собаки.

"Композиція "Серце" - маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість", - йдеться в описі до кліпу.

Знімання відбувалося у Львові, частково у церкві Святого Андрія Первозванного.

Слова пісні написав Сергій Жадан, а музику - Христина Соловій.

Що відомо про Жадана та Соловій

На початку травня 48-річного Сергія Жадана заскочили за ручку з дівчиною, схожою на співачку Соловій. Примітно, що незадовго до того письменник подав на розлучення зі своєю дружиною Іриною Куніциною. Подружжя було разом 15 років, вони мають 10-річну доньку Марію. Ірина Куніцина - друга дружина письменника. Першою дружиною артиста була режисерка та засновниця харківського театру "Арабески" Світлана Олешко. Колишнє подружжя має сина Івана.

За кілька днів після появи відео в соцмережі Жадан та 30-річна Христина Соловій анонсували спільний концерт, який відбувся у Львові 22 травня. На ньому вони також підігріли чутки про стосунки.

Уперше про імовірний роман заговорили після того, як у грудні українська співачка випустила кліп на пісню "Юність", де разом з українським письменником зіграла історію кохання. Артисти пристрасно цілувались у відео. Вже навесні Сергій прокоментував зйомки кліпу, заявивши, що в цьому не було "нічого складного", а також зізнався, що не відчував знічення.

Український письменник та співак Сергій Жадан разом з музиканткою Христиною Соловій виступили на одній сцені у Львові та підігріли чутки про роман. В останні місяці артисти часто стали зʼявлятись на концертах та літературних заходах разом. Чутки про роман, які зʼявились у квітні, вони не коментують. Під час виступу у Львові Жадан і Соловій співали дуетом та ніжно обіймались на сцені.

17 жовтня стало відомо, що Соловій та Святослав Вакарчук, який її продюсував, більше не працюватимуть у парі.