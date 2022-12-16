Кліп опублікували на ютуб-каналі співачки.

"Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все і все їй під силу", - прокоментувала Соловій вихід пісні.

В описі до відео зазначають, що про співпрацю Христина та Сергій замислилися ще 2021 року. Тоді співачка до концерту пам’яті видатного музиканта Міська Барбари створила кавер пісні "Я помру від застуди" легендарних "Мертвих Півнів" на слова Жадана.

Христина зазначила, що саме Жадан найкраще втілив образ головного героя, адже в його поезії, за її словами, так само присутня "вічна юність".

"У його особистості відчуваю збірний образ дорослої української культури. Українська незалежна музика та література, на яких я зростала, завжди є і будуть джерелом натхнення для моїх пісень", - сказала вона.

Сам Жадан зазначив, що був радий опинитися в кадрі з улюбленою співачкою. Він наголосив, що працювати над кліпом було легко та цікаво.

"Вийшла чуттєва історія стосунків чоловіка й жінки - стосунків, що долають час і запалюють повітря. Доволі природно вийшло, як на мене", - поділився Сергій.

"Юність дуже зваблива для кожного і кожної з нас. Їй ще нічого не страшно, вона на все здатна, бо не знає, чого не можна. Це таке нестримне бажання жити і любити, яке я понад усе хотіла би у собі зберегти", - підсумувала Соловій.

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