Kalush випустив нову пісню з польським репером Szpaku
4 листопада український реп-гурт Kalush випустив нову пісню та кліп з польським репером Szpaku
Прем’єра відбулася на Ютуб-каналі гурту.
Переможець Євробачення-2022 гурт Kalush випустили трек Nasze Domy разом з польським репером Szpaku.
"Коли твій дім знаходиться у твоєму серці, тепло від нього ніколи не перестає гріти твою душу. Як би далеко доля не заносила наші тіла, наші душі завжди живуть у будинках, де ми народилися, та гуляють вулицями, якими ми ходили до школи. Кожен народ має свою історію", – йдеться в описі до відео.
Виконавці розповідають, що пісня заснована на справжніх почуттях, адже подібну боротьбу переживали й польський, і український народи.
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"Ми знаємо, що таке боротися за свій шматок землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми – господарі, які бажають, щоб світло тепла і спокою світило у вікні кожної оселі. Слава Україні!" – додають музиканти.
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