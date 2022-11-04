Kalush випустив нову пісню з польським репером Szpaku

Прем’єра відбулася на Ютуб-каналі гурту.

Переможець Євробачення-2022 гурт Kalush випустили трек Nasze Domy разом з польським репером Szpaku.

"Коли твій дім знаходиться у твоєму серці, тепло від нього ніколи не перестає гріти твою душу. Як би далеко доля не заносила наші тіла, наші душі завжди живуть у будинках, де ми народилися, та гуляють вулицями, якими ми ходили до школи. Кожен народ має свою історію", – йдеться в описі до відео.

Виконавці розповідають, що пісня заснована на справжніх почуттях, адже подібну боротьбу переживали й польський, і український народи.

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"Ми знаємо, що таке боротися за свій шматок землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми – господарі, які бажають, щоб світло тепла і спокою світило у вікні кожної оселі. Слава Україні!" – додають музиканти.

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Музиканти українського гурту Kalush Orchestra зустрілися у США з кіноактором, бізнесменом і політиком Арнольдом Шварценеґґером.

Переможці "Євробачення-2022" презентували демо-версію нової пісні "Нумо, козаки", яку записали разом з Козаком Сіромахою.

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