"Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсували вихід нової пісні

Про це повідомили в Instagram гурту Kalush.

Музиканти поділились фрагментом композиції, яку виконують разом з учасником талант-шоу "Голос країни-2018" Олександром Полежаєвим, відомим також як Козак Сіромаха.

"Не дивлячись на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі!", - написали музиканти.

Вони уточнили, що записали новий трек "із справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом".

Тріумфатори "Євробачення" також поцікавились у своїх фанатів, чи випускати трек чи показати ще демо-версії.