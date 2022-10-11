"Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсували вихід нової пісні
Переможці "Євробачення-2022" презентували демо-версію нової пісні "Нумо, козаки", яку записали разом з Козаком Сіромахою
Про це повідомили в Instagram гурту Kalush.
Музиканти поділились фрагментом композиції, яку виконують разом з учасником талант-шоу "Голос країни-2018" Олександром Полежаєвим, відомим також як Козак Сіромаха.
"Не дивлячись на жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі!", - написали музиканти.
Вони уточнили, що записали новий трек "із справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом".
Тріумфатори "Євробачення" також поцікавились у своїх фанатів, чи випускати трек чи показати ще демо-версії.
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