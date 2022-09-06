Посигналь, якщо слухаєш Kalush. Килиммен влаштував флешмоб у центрі Києва

Відео було опубліковано на фан-сторінці гурту в інстаграм.

Килиммен вирішив влаштувати експеримент у центрі української столиці та вийшов на вулицю з плакатом "Посигналь, якщо слухаєш Kalush".

У ролику Кіліммен повідомив, що сигналила кожна друга машина, і навіть поліція, яка проїжджала повз.

"Сьогодні у центрі Києва був максимальний хаос, бо кожна друга машина нам сигналила. І тут проїжджає поліція, але… Вони теж фанатіють від Kalush!", — каже він у відео.

Також люди підходили, щоби зробити фото з колоритним учасником гурту, який виграв "Євробачення" у 2022 році.

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