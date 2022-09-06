Посигналь, якщо слухаєш Kalush. Килиммен влаштував флешмоб у центрі Києва
Килиммен, учасник гурту Kalush Orchestra, влаштував флешмоб у центрі Києва
Відео було опубліковано на фан-сторінці гурту в інстаграм.
Килиммен вирішив влаштувати експеримент у центрі української столиці та вийшов на вулицю з плакатом "Посигналь, якщо слухаєш Kalush".
У ролику Кіліммен повідомив, що сигналила кожна друга машина, і навіть поліція, яка проїжджала повз.
"Сьогодні у центрі Києва був максимальний хаос, бо кожна друга машина нам сигналила. І тут проїжджає поліція, але… Вони теж фанатіють від Kalush!", — каже він у відео.
Також люди підходили, щоби зробити фото з колоритним учасником гурту, який виграв "Євробачення" у 2022 році.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе